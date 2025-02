Napoli, dopo la grande stagione in arrivo un rinnovo di contratto già in piedi da tempo

La dirigenza della SSC Napoli lavora al presente e al futuro del club. Dopo la grande stagione in maglia partenopea, infatti, il DS azzurro, Giovanni Manna, ha praticamente trovato un accordo con Alex Meret per il rinnovo contrattuale del calciatore.

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com è intervenuto l’agente di Alex Meret, il quale ha fatto il punto della situazione e svelato che presto potrebbe esserci l’accordo definitivo tra il calciatore e la SSC Napoli: “Per il rinnovo c’è un dialogo aperto, sincero e diretto con la società: c’è la volontà del giocatore di rinnovare, idem per il club”.

ALEX MERET PORTIERE DEL PRESENTE E DEL FUTURO DELLA SSC NAPOLI: A FINE FEBBRAIO L’INCONTRO CHE POTREBBE ESSERE DEFINITIVO, LE PRESUNTE CIFRE DEL NUOVO ACCORDO

“Di mezzo ci sono poi discorsi economici e di trattativa vera e propria. Abbiamo un appuntamento a fine mese e credo si arrivi a una soluzione per l’accordo. Siamo ottimisti, poi ci vuole sempre di essere in due. Ma oggi la distanza è talmente poca che credo si arrivi alla fumata bianca”.

Secondo le ultime indiscrezioni, il calciatore partenopeo andrebbe a siglare un accordo fino al 2028 con ingaggio di poco inferiore ai 4 milioni di euro lordi a stagione. Fondamentale, per il rinnovo di Meret, il pensiero di Antonio Conte che punta fortemente su di lui. Dopo diverse stagioni in maglia azzurra ed un ruolo sempre più fondamentale in squadra, Meret si aspetta quindi un riconoscimento economico anche per via delle sue ottime prestazioni. È dallo scorso anno che si parla di un possibile adeguamento.