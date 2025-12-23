Napoli, dopo la Supercoppa cambio di strategia? ADL potrebbe fare un investimento in attacco

La vittoria della Supercoppa regala al Napoli non solo un trofeo prestigioso, ma anche una spinta importante sul piano economico. Il successo contro il Bologna ha infatti garantito agli azzurri un incasso di circa 11 milioni di euro, una cifra tutt’altro che marginale.

Un bottino che arriva nel momento giusto. La stagione è entrata nel vivo e il Napoli, tra impegni nazionali ed europei, potrebbe decidere di intervenire per rinforzare la rosa, correggendo alcune lacune emerse nella prima parte dell’annata. In particolare, la dirigenza starebbe valutando un possibile cambio di strategia sul mercato, con l’idea di puntare su un attaccante sinistro.

In cima alla lista dei possibili obiettivi di mercato ci sarebbero due nomi. Il primo è Eguinaldo, esterno offensivo valutato intorno ai 10 milioni di euro, un investimento sostenibile e in linea con le risorse appena incassate grazie alla vittoria della Supercoppa. Il secondo è Armand Laurienté del Sassuolo, profilo già affermato in Serie A, ma con una valutazione decisamente più alta, intorno ai 20 milioni di euro, che richiederebbe uno sforzo economico maggiore.

Molto dipenderà dalle scelte strategiche del club e dalle eventuali uscite, ma una cosa è certa: la Supercoppa vinta contro il Bologna potrebbe avere un peso specifico che va ben oltre il campo.