Napoli, dopo l’attaccante centrale l’assalto ad Ademola Lookman?

Il calciomercato del Napoli continua a regalare sorprese e scenari ambiziosi. Dopo aver definito le strategie per sostituire Romelu Lukaku, fermato da un grave infortunio che lo terrà lontano dai campi per diversi mesi, il club partenopeo sta già guardando oltre. L’obiettivo non è soltanto quello di trovare un nuovo attaccante centrale, ma anche di potenziare ulteriormente il reparto offensivo con un colpo di grande spessore.

Secondo le ultime indiscrezioni, il Napoli starebbe preparando l’assalto a Ademola Lookman, gioiello dell’Atalanta e uno dei protagonisti assoluti delle ultime stagioni in Serie A. L’esterno offensivo nigeriano ha dimostrato di essere un calciatore in grado di incidere in zona gol, capace di muoversi tra le linee e di garantire qualità sia da titolare che a gara in corso.

Il club di Aurelio De Laurentiis avrebbe messo sul piatto una cifra vicina ai 50 milioni di euro, pronta a convincere la società bergamasca a cedere il suo talento. Un’operazione che, se andasse in porto, permetterebbe ad Antonio Conte di avere a disposizione un attacco di altissimo livello, con Lookman in grado di affiancarsi al nuovo centravanti e agli altri esterni già presenti in rosa.

La trattativa non si preannuncia semplice, dato che l’Atalanta considera Lookman cedibile solo a determinate condizioni economiche, ma la forza economica del Napoli e la volontà di alzare ulteriormente l’asticella potrebbero risultare decisive. Dopo il centravanti, dunque, il vero grande colpo estivo degli azzurri potrebbe arrivare proprio dall’Atalanta.