Napoli, dopo l’esonero ADL avrebbe scelto il nuovo allenatore della Primavera: è un ex Juventus

Se il Napoli di Gennaro Gattuso non se la passa bene, la situazione è addirittura drammatica per quanto riguarda la Primavera azzurra che riversa all’ultima posizione in classifica.. Nelle giornata di ieri, infatti, Aurelio De Laurentiis è stato costretto ad un gesto estremo esonerando l’allenatore Roberto Baronio a seguito dell’ennesima sconfitta.

Secondo le ultime indiscrezioni, il presidente partenopeo avrebbe deciso il nuovo allenatore: Giuseppe Angelini. L’annuncio arriva dalle principale e più autorevoli testate, ed anche lo stesso Alfredo Pedullà conferma l’arrivo del nuovo allenatore. Angelini, quindi, sarà presto a dirigere la Primavera azzurra. Nel suo passato, l’ormai nuovo allenatore della squadra giovanile del Napoli ha allenato gli allievi della Juventus e la Primavera del Cesena.

Una scelta, quella di Aurelio De Laurentiis, di evitare di continuare a fare brutte figure anche con la squadra Primavera.

Tuttavia, la colpa di questa situazione attuale, sia per la prima squadra che per la Primavera, non può che essere della società e del presidente Aurelio De Laurentiis. Quest’ultimo, infatti, non ha deciso di investire per i giovani e, negli ultimi cinque anni, la squadra giovanile non si è mai qualificata tra i primi cinque posti e quasi sempre dopo la decima posizione.

In passato addirittura si parlava di un modello simil Barcellona per la SSC Napoli, la ‘Scugnizzeria’. Tutto, ovviamente, andato in fumo. Addirittura ADL è stato uno dei primi a parlare di calcio femminile. Mentre tutte le squadre si sono adeguate con importanti passi avanti e giovani talenti scovati, la SSC Napoli può considerarsi una delle peggiori società in Serie A sotto questo punto di vista.