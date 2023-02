Napoli, dopo Lobotka pronti altri tre rinnovi

I partenopei sarebbero pronti a rinnovare altri tre giocatori dopo Lobotka. A riportarlo è Tuttomercatoweb, che parla della situazione

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Napoli starebbe provando a rinnovare vari dei propri giocatori chiave. L’obiettivo è continuare a mantenere l’ossatura vincente di una squadra mai doma e provare a dare l’assalto a più trofei possibili.

Ecco cosa dice TMW

Qui di seguito quanto riportato da Tuttomercatoweb:

“Blindare il super-Napoli. Il club partenopeo è da tempo concentrato ai rinnovi di contratto con l’obiettivo di riproporre anche in futuro gran parte di un organico che ha fatto il vuoto in Serie A e che a breve si proporrà con fiducia anche in Champions. A partire dall’artefice di un’annata finora incredibile, ovvero Luciano Spalletti che ha un’opzione per un rinnovo automatico di una stagione e che il club eserciterà senza alcun dubbio (magari poi proponendo un accordo anche più lungo).

Da annunciare

Oltre al rinnovo di Lobotka, che si era complicato per l’inserimento di alcune big europee, il Napoli è vicino a definire anche quello di Amir Rrahmani, attualmente in scadenza 2024. Proseguono i dialoghi invece per il capitano Giovanni Di Lorenzo e da qualche settimana anche per Juan Jesus, in scadenza a giugno e seguito con interesse da tanti club, ma che Spalletti vorrebbe tenere per il suo contributo in campo e fuori. Per questi ultimi, però, in ogni caso se ne dovrebbe parlare tra un mese o poco più quando probabilmente potrebbe essere ancora più definito il cammino del Napoli.

A rischio

Quelli più complessi riguardano Zielinski e Lozano, tra gli elementi con gli ingaggi più alti e che difficilmente accetteranno un accordo al ribasso per rientrare nel nuovo tetto societario. Per Osimhen invece il Napoli è disposto ad uno sforzo importante, un’eccezione sforando di gran lunga il monte stipendi, ma dipenderà dalle offerte dalla Premier – sia di cartellino ma soprattutto per un ingaggio eventualmente in doppia cifra – un po’ come per Kvaratskhelia e Kim (che ha una clausola sui 45mln) che però il Napoli vorrebbe premiare con un adeguamento e trattenere almeno un altro anno visti i contratti più lunghi“.