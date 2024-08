Napoli, dopo Lukaku si sistema il centrocampo: McTominay-Gilmour, doppio affare da quasi 50 milioni

Dopo aver definito il passaggio in azzurro di Romelu Lukaku, la SSC Napoli lavora ad un altro colpo importante, il centrocampista del Manchester United, Scott McTominay: “Napoli: in chiusura Scott McTominay, affare non collegato a Billy Gilmour poiché i negoziati rimangono separati”.

“Nuova offerta di oltre 30 milioni accettata dal Manchester United e colloqui che si spostano verso le fasi finali anche lato giocatore. Se tutto va secondo i piani con Scott McTominay a Napoli, il Man United procederà con il trasferimento permanente di Ugarte come voluto dal PSG”, ha rivelato l’esperto di mercato Fabrizio Romano.

NON SOLO SCOTT MCTOMINAY, LASSC NAPOLI CHIUDE ANCHE IL COLPO GILMOUR: DOPPIO AFFARE DA QUASI 50 MILIONI DI EURO

“Gilmour: almeno per lui si può parlare di affare fatto, salvo colpi di scena. Sarà infatti il centrocampista scozzese, 23 anni, il quinto rinforzo – dopo Spinazzola, Rafa Marin, Buongiorno e Neres messo a disposizione di Conte dal Napoli. L’accordo con il Brighton è stato infatti praticamente raggiunto (operazione da 17 milioni, bonus compresi) e il giocatore dovrebbe sbarcare lunedì mattina in Italia per le visite mediche”.

“Gli azzurri dovrebbero quindi avere presto. a disposizione un utile alter ego in cambina di regia per Lobotka”, scrive il noto quotidiano. È in fase di definizione, quindi, anche l’acquisto del nuovo centrocampista. L’operazione complessiva dovrebbe aggirarsi su una cifra di circa 17 milioni di euro includendo anche i bonus.