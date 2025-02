Napoli, dopo Okafor arriva Anic: nell’ultimo giorno di mercato si rinforza anche l’attacco della Primavera

Le ultime ore di mercato della SSC Napoli sono state abbastanza concitate. Il club partenopeo, dopo le problematiche con Saint-Maximin, ha virato su Noah Okafor per completare l’attacco a disposizione di Antonio Conte e sopperire alla partenza di Kvara.

Il club partenopeo, però, ha dato uno sguardo anche al settore giovanile e, poco prima della chiusura del calciomercato invernale, ha annunciato l’acquisto di Ivan Anic, attaccante classe 2007 di proprietà del NK Rudes, in Croazia.

NAPOLI, ARRIVA IL GIOVANE IVAN ANIC PER RINFORZARE L’ATTACCO DELLA PRIMAVERA: IL CALCIATORE HA GIOCATO OTTO PARTITE SEGNANDO TRE RETI CON LA MAGLIA DEL NK RUDES

In questa stagione il calciatore ha messo a segno tre reti in otto partite che hanno convinto gli azzurri a puntare su di lui per rinforzare la squadra Primavera che, in questa stagione, punta alla promozione per ritornare in Primavera 1.