Napoli, dopo Osimhen il Galatasaray sogna anche Zambo Anguissa

Dalla Turchia rimbalza un’indiscrezione che fa rumore: il Galatasaray sogna di strappare Zambo Anguissa al Napoli. Il club turco, sempre a caccia di profili di spessore internazionale, avrebbe messo gli occhi sul centrocampista camerunense, considerato uno dei migliori interpreti del ruolo in Serie A.

Secondo quanto trapela, l’idea sarebbe nata da un suggerimento di Victor Osimhen, grande amico di Anguissa, che lo avrebbe caldamente consigliato ai dirigenti del Galatasaray come rinforzo ideale per la mediana. Da lì l’interesse si sarebbe trasformato in un vero e proprio obiettivo di mercato.

Ma a Napoli la risposta sembra già scritta: Antonio Conte non vuole nemmeno sentir parlare di una possibile partenza. Il tecnico azzurro considera Anguissa una pedina insostituibile per equilibrio e personalità, un punto fermo del suo progetto tecnico.

Per questo motivo, nonostante la corte del Galatasaray e le possibili pressioni di Osimhen, difficilmente De Laurentiis aprirà un tavolo di trattativa. L’unica certezza, al momento, è che Anguissa resta uno dei simboli del Napoli targato Conte. Anzi, dalle stanze del club filtra tutt’altro messaggio: il Napoli è pronto a proporre un rinnovo di contratto ad Anguissa, con l’obiettivo di blindarlo e riconoscergli il valore che ha guadagnato sul campo. Il Galatasaray può sognare, ma per il Napoli il camerunense resta un punto fermo del presente e del futuro.