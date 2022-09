Napoli: dopo Osimhen si ferma anche Lozano

Dopo il successo in Campionato, per il Napoli sono già ripresi gli allenamenti in vista del match di Champions contro i Rangers.

Il report pubblicato sui canali ufficiali della squadra riporta le modalità di allenamento dei calciatori che seguono percorsi differenziati. Quelli che hanno giocato contro lo Spezia hanno principalmente svolto tonificazione in palestra e lavoro tecnico in campo mentre chi non ha giocato ha svolto attivazione in palestra e circuito di forza in campo.

Il report informa anche riguardo le condizioni di Osimhen e Demme: il primo è impegnato nello svolgimento di terapie mentre il secondo accoppia alle terapie anche un allenamento personalizzato in campo. Ai mancanti agli allenamenti si è aggiunto anche Lozano che è stato colpito da una sindrome influenzale.