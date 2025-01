Napoli, dopo Scuffet arriva Ghilardi: colpo in prospettiva, resterà in prestito fino a giugno 2025

La SSC Napoli guarda al presente ma anche al futuro. Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato, Nicolò Schira, il club partenopeo è ad un passo dal definire una trattativa con l’Hellas Verona per ingaggiare il difensore Daniele Ghilardi, 22enne che gioca anche nella Nazionale giovanile dell’Italia.

“Daniele Ghilardi si avvicina al Napoli dal Verona. Pronto un contratto di 5 anni. Resterà a Verona in prestito fino a fine stagione”, ha scritto su X Nicolò Schira. Si tratta di una conferma. Già nei giorni precedenti, infatti, aveva rivelato che “il Napoli è in trattativa con il Verona per ingaggiare Daniele Ghilardi (nato nel 2003). I piani del Napoli sono chiari: vuole ingaggiarlo subito, ma il difensore centrale resterà al Verona in prestito“.

Il club partenopeo, in queste ore, sta definendo diverse trattative. Dopo l’acquisto di Scuffet, il quale arriverà in prestito fino al termine della stagione, la SSC Napoli sembra ormai aver definito anche l’arrivo del 22enne Ghilardi, il quale resterà a Verona in prestito fino al prossimo giugno.