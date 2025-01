Napoli, dopo Scuffet, Hasa e Billing in arrivo il quarto acquisto: è il difensore centrale

La SSC Napoli, nelle prossime ore, può chiudere il quarto acquisto per il mercato di gennaio. Dopo aver ufficializzato Scuffet ed Hasa e perfezionato la trattativa per Billing, è in corso di completamento anche l’acquisto di Danilo, difensore della Juventus. Conferme, in queste ore, arrivano dal giornalista di SKY, Gianluca Di Marzio, tramite il proprio sito ufficiale.

“Danilo si avvicina al Napoli, con la trattativa per il trasferimento del difensore brasiliano che entra nelle sue fasi decisive. La risoluzione contrattuale con la Juventus potrebbe essere formalizzata a breve”, riporta l’esperto giornalista.

SEPARAZIONE DANILO DALLA JUVENTUS E CONTRATTO CON LA SSC NAPOLI: IL CLUB PARTENOPEO PRONTO A CHIUDERE IL QUARTO ACQUISTO PER IL MERCATO DI GENNAIO 2025

“Una volta completata la separazione dal club bianconero, Danilo sarebbe pronto a firmare un contratto di un anno e mezzo con la squadra azzurra. Il giocatore non rientra più nei piani tecnici della Juventus, una situazione che ha accelerato il processo di separazione tra le parti”.