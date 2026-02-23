L’attesa è finita. Dopo settimane di silenzi e passaggi formali, il Napoli può finalmente accogliere senza asterischi Milton Pereyra. Il semaforo verde è arrivato nelle ultime ore e ha sbloccato una situazione rimasta sospesa troppo a lungo: il giovane talento argentino è ora ufficialmente parte del mondo azzurro.

L’autorizzazione decisiva della FIFA ha chiuso ogni nodo burocratico, permettendo al club di procedere con il tesseramento e di inserire il classe 2008 nel percorso sportivo programmato da tempo. Nessun altro rinvio, nessuna ulteriore attesa: da oggi si fa sul serio.

Pereyra ha già messo piede sul campo di allenamento, iniziando a prendere confidenza con l’ambiente, lo staff e i nuovi compagni. Un primo passo concreto verso un’avventura che il Napoli considera strategica, non solo per il presente della Primavera ma soprattutto per il futuro del club.

In casa SSC Napoli l’operazione viene vissuta come una piccola vittoria sul mercato giovanile: puntare su Pereyra significa credere in un profilo internazionale, anticipare la concorrenza e investire su un talento ancora tutto da plasmare.