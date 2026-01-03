sabato, Gennaio 3, 2026
Calciomercato

Napoli, dopo un anno si cerca ancora il sostituto di Kvara: uno è il nome che mette tutti d’accordo (Conte compreso)

ADL
Aurelio De Laurentiis, foto di flickr.com

Il Napoli continua a guardarsi intorno alla ricerca di un rinforzo in attacco capace di colmare un vuoto che, ad oggi, resta evidente. Le parole di Giovanni Manna sono state piuttosto chiare: il sostituto di Kvaratskhelia non è stato ancora trovato. Un’ammissione importante, che fotografa una situazione ancora in evoluzione.

Tra le scommesse fatte dal club, quella su Noa Lang è finora quella che ha lasciato più perplessità. L’esterno olandese non è riuscito a incidere come ci si aspettava, pagando forse l’impatto con un contesto tattico e ambientale diverso, ma anche una discontinuità che ne ha frenato l’esplosione.

Ed è qui che entra in scena il nome che mette d’accordo tutti, Antonio Conte compreso: Antonio Nusa. Il talento norvegese era già stato seguito con attenzione la scorsa estate e continua a rappresentare un profilo ideale per età, caratteristiche e prospettiva di crescita. Nusa abbina qualità tecniche importanti a velocità e capacità di puntare l’uomo, elementi perfettamente compatibili con le idee dell’allenatore. A rivelare l’interesse è Nicolò Schira.

Il nodo, come spesso accade, è legato alle cifre. La valutazione del cartellino si aggira tra i 40 e i 50 milioni, una richiesta elevata che il Napoli difficilmente può soddisfare con un esborso immediato. Per questo la dirigenza azzurra sta lavorando a una formula alternativa: prestito con obbligo di riscatto a giugno. Una soluzione che consentirebbe di rispettare la linea del mercato a saldo zero, rimandando l’investimento più pesante alla prossima estate.

