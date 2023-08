Napoli, dopo Zielinski anche Osimhen in Arabia: l’attaccante deluso per l’addio del ‘fratello’ Piotr

Quando sembrava tutto fatto per il rinnovo contrattuale di Piotr Zielinski con la SSC Napoli, la notizia riguardante l’addio del calciatori con destinazione Arabia Saudita ha scosso non solo i tifosi del Napoli, ma anche gli stessi calciatori che, dopo la vittoria dello Scudetto, sono ormai di famiglia. In particolare, la delusione è tanta anche da parte di Victor Osimhen, il quale ha chiesto non solo un nuovo contratto ma anche una squadra forte.

Le ultime indiscrezioni parlano infatti anche di un possibile addio di Osimhen, con il Napoli che non rifiuterebbe un’offerta da 200 milioni di euro. Il calciatore è infatti tentato dall’offerta di 120 milioni di euro in tre anni proveniente dall’Arabia, ma era pronto a rifiutarla in caso di un contratto adeguato al suo valore e una squadra tale da poter vincere di nuovo il tricolore e puntare alla Champions League.