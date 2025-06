Napoli, in arrivo altri due colpi dopo De Bruyne e Marianucci

Il mercato del Napoli è in fermento. Dopo gli arrivi di Kevin De Bruyne e Luca Marianucci, rispettivamente dal Manchester City a costo zero e dall’Empoli per circa 10 milioni di euro, gli azzurri sono pronti ad annunciare altre due importanti colpi di mercato.

Si tratta dell’esterno olandese Noa Lang in arrivo dal PSV e del terzino Juanlu Sanchez in arrivo dal Siviglia. Secondo quanto riporta RAI, questo due acquisti sarebbero praticamente chiusi.

Per l’ala olandese verranno investito circa 30 milioni di euro, mentre per il difensore spagnolo circa 15 milioni di euro. Antonio Conte li aspetta a braccia aperte e conta di avere la squadra fatta e finita per quando ci sarà il ritiro. Anche Meret ha rinnovato e sarà ancora lui il portiere titolare.

Arriverà poi un secondo portiere bravo che lo possa far rifiatare all’occorrenza, viste le tante partite che ci saranno il prossimo anno tra campionato di serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana.

Si è parlato nei giorni scorsi del portiere Milinkovic-Savic, attualmente al Torino. Per il momento la trattativa è in fase di stallo, non è escluso però che nei prossimi giorni possa esserci l’accelerata decisiva.