Napoli, doppio colpo a Gennaio per rafforzare l’organico

Napoli, il mercato di Gennaio potrebbe portare due colpi alla squadra. Si lavora su due profili per rinforzare la rosa

Tra situazioni complicate in uscita e possibili colpi in entrata, il mercato del Napoli è in fermento con largo anticipo. La finestra acquisti è chiusa, ma Cristiano Giuntoli si muove già per provare a rafforzare la squadra.

Sono tanti i nomi che girano in chiave mercato in quel di Castel Volturno. Alcuni calciatori non rinnoveranno e andranno sostituiti, ma alcuni reparti hanno bisogno di seconde linee già da subito. Per il mercato di Gennaio stanno dunque già circolando vari nomi, specialmente per le fasce difensive.

I nomi sul taccuino

Nonostante ci sia un rientrante Ghoulam, bisogna essere sinceri. L’Algerino non offre più le prestazioni di una volta, tanto che a fine stagione saluterà. Le fasce azzurre peccano di ricambi, con Mario Rui e Di Lorenzo che devono necessariamente rifiatare.

Cristiano Giuntoli e gli emissari del Napoli avrebbero dunque visto in due profili la possibilità di rinforzo immediato. Per Gennaio si stanno sondando le piste che portano a Mazraoui e Reinildo Mandava.

Entrambi i giocatori sembrano essere alla fine delle loro esperienze con i rispettivi club. Mazraoui potrebbe salutare l’Ajax dopo un’intera carriera passata con la maglia dei lancieri e l’idea di un’esperienza estera lo intriga. Di Reinildo Mandava abbiamo già parlato e sembra essere in salita anche per lui la trattiva per il rinnovo con il Lille.

Essendo entrambi i giocatori in scadenza, dunque Giuntoli potrebbe strapparli a Gennaio ad un prezzo da discount e allo stesso tempo rinforzare una squadra che sembra puntare forte allo scudetto.