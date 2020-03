Napoli, doppio infortunio per Alex Meret: il comunicato ufficiale

Alex Meret non sta passando una bellissima stagione alle pendici del Vesuvio. Dopo un grandissimo anno e mezzo con il Napoli, sotto la gestione di Carlo Ancelotti, il giovane ragazzo friulano è scivolato in panchina con l’arrivo del tecnico Gennaro Gattuso.

Ora, a rendere ancora più difficile l’attuale periodo azzurro vissuto da Meret, sono tornati anche dei fastidi muscolari. In particolare il portiere azzurro sta soffrendo di un duplice infortunio allo stesso tempo, a sottolineare anche la sfortuna che sta caratterizzando alcuni periodi della carriera del friuliano.

Ecco a tale proposito il comunicato ufficiale riportato dal portale dell’SSC Napoli in merito all’infortunio di Alex Meret.

“Alex Meret oggi ha svolto lavoro differenziato in palestra e terapie. Il portiere presenta i postumi di un trauma contusivo con edema intraspongioso intorno alla cresta iliaca sinistra, oltre a manifestare esiti distrattivi di lieve grado a carico dei muscoli obliqui”.

Il periodo buio di Alex Meret in quel di Napoli deve far riflettere, il giocatore così come il club azzurro. Il portiere deve capire se è possibile per lui crescere e trovare spazio sotto la guida tecnica di Gennaro Gattuso, senza così dover interrompere la crescita della sua carriera potenzialmente luminosa. Dall’altra parte il Napoli deve capire se poter puntare sul giovane portiere friulano oppure cederlo al miglior offerente per il bene di entrambi.