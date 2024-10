Napoli d’oriente: caccia al rinforzo dall’Asia

In una delle prossime due sessioni di calciomercato i partenopei cercheranno di acquistare un calciatore proveniente dal continente asiatico, per espandere il marchio anche in oriente

“Lavoro per giapponese” o “Ma sono giapponese”, comunque vogliate vedere quel meme famosissimo di qualche anno fa la storia resta una sola: il Napoli è riuscito a ricavare profitto da quella scenetta comica. Vuoi o non vuoi, infatti, la storia del ragazzo giapponese con la maglia del Napoli è arrivata anche in Asia, con conseguente pubblicità per i partenopei.

Cosa che ora Aurelio De Laurentiis e soci vorrebbero ripetere, ma in modo ben diverso. In modo ben più pratico: con il campo. La volontà della dirigenza azzurra è, infatti, quella di espandere il marchio Napoli il più possibile affidandosi ai propri calciatori. Khvicha Kvaratskhelia ha contribuito portando l’azzurro in Georgia, ma ora c’è voglia di arrivare anche più ad oriente.

Calcio mercato nel sol levante

Così come fatto da altre squadre, ultima ma non ultima la Roma con Saud Abdulhamid, il Napoli vuole espandersi in mercati nuovi. Mai come ora l’Asia è stata terreno fertile per il calcio, specialmente per via di tanti calciatori che stanno uscendo fuori dai paesi orientali. Dal Giappone soprattutto, grazie anche all’influenza di anime come Blue Lock o il remake di Capitan Tsubasa (quello che nel nostro paese è conosciuto come Holly&Benji).

L’obiettivo degli azzurri? Acquistare un calciatore proveniente dall’Asia e renderlo un po’ il volto della squadra in Asia, ci sono già infatti vari nomi. I più gettonati sono i giapponesi Ko Itakura, Takefusa Kubo e Kaoru Mitoma. Da non scartare Kang In Lee, sud coreano che però difficilmente il Paris Saint Germain cederà.