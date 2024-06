Napoli: Dragusin torna in pole, lontani Buongiorno e Hermoso

Il Napoli sembra aver virato con decisione sul profilo di Radu Dragusin del Tottenham, dopo che le piste per Alessandro Buongiorno e Mario Hermoso sembrano essersi complicate

Si complica la pista che porterebbe Alessandro Buongiorno dal Torino al Napoli. Urbano Cairo chiede 25 milioni di euro per il suo difensore, che ha disputato un’ottima stagione in granata, e la concorrenza di tutte le big italiane non sembra giovare ai partenopei tanto che potrebbero virare con decisione su altri obiettivi.

Il primo della lista, al momento, sarebbe Radu Dragusin. L’ex Salernitana, Juventus e Genoa è attualmente al Tottenham dove è arrivato a gennaio per 25 milioni di euro più il prestito di Spence in Liguria. Il rumeno, però, non è riuscito ad imporsi con la maglia degli spurs e potrebbe voler tornare in Serie A. Più complicato, invece, Mario Hermoso: lo spagnolo è svincolato e non sembra vi sia possibilità di prenderlo, se non assecondando i suoi agenti.

Ciro Venerato parla della vicenda

A parlare della situazione di mercato dei partenopei è anche Ciro Venerato, che ha detto: “Le priorità del mercato del Napoli sono il difensore centrale e l’esterno. Per la difesa il primo obiettivo è Alessandro Buongiorno, che Antonio Conte ha incrociato personalmente in un ristorante di Torino”.