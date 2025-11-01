Napoli, Dries Mertens potrebbe ritornare in giacca e cravatta

Dries Mertens e Napoli, una storia d’amore che sembra non voler finire mai. Dopo aver fatto sognare un’intera città a suon di gol, il belga, che ha lasciato un segno indelebile nella storia del club azzurro, potrebbe presto tornare all’ombra del Vesuvio. Non più con gli scarpini ai piedi, ma con giacca e cravatta, nelle vesti di dirigente.

L’idea, secondo le voci che si rincorrono con sempre più insistenza, piacerebbe sia al giocatore che all’ambiente partenopeo. Mertens, ancora legatissimo alla città dove è diventato ‘Ciro’, non ha mai nascosto il desiderio di tornare un giorno a Napoli, dove ha costruito un rapporto unico con i tifosi e con la società.

Il presidente De Laurentiis, che ha sempre riconosciuto l’importanza di Mertens per la crescita del club, potrebbe valutarne il rientro come un gesto simbolico ma anche strategico: riportare a casa un uomo che incarna lo spirito e la passione del Napoli moderno.

Un ritorno che avrebbe il sapore della favola e che riporterebbe un sorriso sincero sul volto dei tifosi. Perché a Napoli, certi amori non finiscono mai: si trasformano, si rinnovano, ma restano eterni.