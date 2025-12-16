martedì, Dicembre 16, 2025
Lancia la droga per non farsi arrestare e finisce nel finestrino aperto di un’auto che passava

Francesca Panico
Francesca Panico
fonte: flickr

A Napoli, a Piazza Cavour, si è svolta una vera scena da film. Un pusher, durante un controllo, ha lanciato via delle sostanze stupefacenti ed il pacchetto è caduto in un’auto che stava camminando.

I Carabinieri stavano facendo un normale controllo. Ad un certo punto, si sono resi conto della presenza di un uomo: Salvatore Verdicchio. Il trentatreenne, noto già alle forze dell’ordine, aveva appena consegnato un involucro ad un altro individuo, suo cliente.

La pattuglia presente sul posto subito è intervenuta. Alla vista dei militari, l’uomo si è messo in fuga. Durante la corsa, ha lanciato la restante parte dei pacchetti di hashish che aveva. Il gioco del destino ha voluto che la sostanza si infilasse nel finestrino aperto di una vettura, che era in moto.

I Carabinieri sono stati costretti a fermare l’autista dell’auto. Hanno sequestrato ben 10 grammi di droga. Verdicchio è stato ugualmente arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti. Le Forze Dell’Ordine hanno preso anche il bottino dello spaccio, pari a 90 euro.

Non è stato l’unico pusher ad esser stato preso in questi giorni. Nella casa di un ventitreenne, a Giugliano, sono stati ritrovati 400 grammi di marijuana e 160 euro. Il giovane, finito in manette, è il decimo spacciatore arrestato nelle provincie napoletane nel giro di 2 mesi.

Francesca Panico
Francesca Panico
