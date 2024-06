Napoli, dubbi di Conte su Alex Meret. Il Mattino: “La decisione del mister su Natan, Cajuste e Lindstrom”

L’edizione odierna de Il Mattino scrive del Napoli e delle decisioni del prossimo allenatore partenopeo: Antonio Conte. Il mister azzurro, secondo il noto quotidiano, ha degli interrogativi su uno dei calciatori attualmente presenti in rosa, Alex Meret, e il suo futuro sarà valutato durante il prossimo ritiro a Dimaro: “Non è del tutto convinto che sia Meret l’uomo giusto per questo Napoli: conosce i problemi che ha avuto, vuole parlargli prima di decidere”.

I punti interrogativi di Conte non riguardano solo il portiere del Napoli ma anche gli acquisti dello scorso mercato estivo: Natan, Cajuste e Lindstrom.

Il Mattino riporta infatti che “Conte vuole dare una chance ai tre in ritiro a Dimaro. A meno che non arrivino proposte, Conte vuole freddamente valutare, allenandoli in Trentino, se il giudizio negativo della prima stagione in Italia è categorico oppure no”.

“E per De Laurentiis, è musica: perché sa benissimo che dopo una stagione fallimentare, vendere uno dei tre è impresa titanica”.

CAJUSTE E NATAN MNON HANNO MERCATO, LINDSTROM SI’ MA NON AL PREZZO DI ACQUISTO DI 30 MILIONI DI EURO

“Cajuste e Natan non hanno richieste fino a questo momento: Lindstrom, invece, sia pure non al prezzo di acquisto (30 milioni) ha un supermercato in Germania. Rimandarlo in Bundesliga non sarebbe un problema. Ma De Laurentiis vuole limitare il numero di prestiti ai soli giovani del settore giovanile”, conclude Il Mattino.