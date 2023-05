Napoli, dubbio Zielinski: ecco chi potrebbe sostituirlo

Il Napoli, dopo aver festeggiato la vittoria del terzo scudetto, si è messo subito al lavoro per la prossima stagione. Ancora tanti nodi da sciogliere come la situazione contrattuale di Piotr Zielinski, il quale ha il contratto in scadenza nel 2024.

Il futuro di Zielinski

Il Corriere dello Sport ha analizzato la situazione del polacco: “Se arrivassero offerte per Zielinski, che andrà in scadenza nel 2024, allora il Napoli si troverebbe costretto a inseguire qualcuno che lo ricordi: chiacchierate con l’Udinese ce ne sono state e gli affari non sono mancati, nel listone della spesa è sempre rimasto inchiodato Lazar Samardzić (21), tedesco naturalizzato serbo, raffinato esponente d’un ruolo mai in via d’estinzione, quello del genio.

Samardzić ha sedotto il Napoli ripetutamente, De Laurentiis è consapevole che per averlo sarà necessario uno sforzo che lo spinga ad investire una trentina di milioni di euro, ma l’amicizia con la famiglia Pozzo è ventennale, cementata da una serie di operazioni”.

I contatti ci sono già stati, adesso bisognerà attendere per eventuali sviluppi della vicenda.