Napoli, due acquisti di spessore per Conte: chiuso Buongiorno, l’obiettivo è ora Lukaku

Giovanni Manna ed Antonio Conte preparano il nuovo Napoli. Dopo una stagione fallimentare, il presidente Aurelio De Laurentiis ha affidato il club a due esperti del mestiere per costruire una squadra in grado di ritornare subito a lottare per il quarto tricolore.

Dopo aver perfezionato la trattativa per il trasferimento di Alessandro Buongiorno il quale arriverà in azzurro per un valore complessivo di 40 milioni di euro (bonus inclusi), il club cerca ora di accontentare Conte con un altro acquisto da lui richiesto: Romelu Lukaku.

ALESSANDRO BUONGIORNO E ROMELU LUKAKU: DUE ACQUISTI DI SPESSORE PER IL NAPOLI DI CONTE. IL CHELSEA VALUTA IL SUO ATTACCANTE UNA CIFRA DI CIRCA 40 MILIONI DI EURO

Questi due calciatori andrebbero a rinforzare la difesa e l’attacco. I milioni per l’acquisto deriverebbero dalla cessione di Victor Osimhen, il quale è ormai destinato all’addio anche con un valore inferiore alla clausola di 120 milioni.

Sarebbero questi i due acquisti di spessore per il club partenopeo. Ovviamente, poi, ci saranno altri colpi per andare a sostituire tutti quei calciatori non più motivati a sposare la causa azzurra.