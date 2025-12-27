Napoli, due acquisti in prestito con riscatto a luglio: i nomi per accontentare Antonio Conte

Il mercato di gennaio del Napoli sarà all’insegna del saldo a zero, una linea chiara dettata dai vincoli economico-finanziari e, in particolare, dall’indice di liquidità che in questo momento impone prudenza. Aurelio De Laurentiis, però, non ha alcuna intenzione di lasciare Antonio Conte senza rinforzi.

La strategia del presidente azzurro è tanto semplice quanto efficace: anticipare gli acquisti della prossima campagna estiva, senza però incidere sul bilancio di gennaio. Come? Attraverso operazioni in prestito semestrale gratuito, con diritto di riscatto fissato a luglio 2026. In questo modo il Napoli potrà rinforzare subito la rosa, rimandando l’esborso economico a quando i parametri finanziari torneranno pienamente nei limiti.

I due nomi individuati arrivano entrambi dalla Premier League e rispondono perfettamente alle esigenze tecniche di Conte: Kobbie Mainoo e Dan Ndoye. Per entrambi il Napoli ha già impostato una valutazione complessiva che si aggira intorno ai 70 milioni di euro, una cifra importante ma ritenuta sostenibile nel medio periodo.

Le cifre non verranno versate subito: i club di Premier incasseranno solo nella prossima stagione, quando il Napoli potrà tornare a muoversi con maggiore libertà sul mercato grazie al rientro dell’indice di liquidità nei parametri richiesti.