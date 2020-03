Napoli, due attaccanti in uscita. Santini: “Borussia pronto ad investire 35 milioni di euro”

In casa Napoli si pensa già al prossimo calciomercato. Con gli acquisti messi a segno a gennaio, Aurelio De Laurentiis ha iniziato una sorta di rivoluzione che si concluderà solo in estate e vedrà diversi calciatori fare le valigie ed andare via.

Il primo sulla lista cessioni è Hirving Lozano. Il nuovo allenatore, Rino Gattuso, ha praticamente scaricato il colpo più costoso di sempre della SSC Napoli e, in oltre tre mesi, il giocatore non ha giocato nemmeno 45 minuti complessivi. Una grande delusione che si concluderà il prossimo giugno. Il club maggiormente interessato è l’Everton con Carlo Ancelotti intenzionato a riprendersi l’attaccante.

Un altro giocatore che dovrebbe fare le valigie è Arek Milik. Proprio dell’attaccante polacco ha parlato Fabio Santini, il quale ha svelato un’offerta arrivata alla proprietà partenopea: “L’attaccante azzurro difficilmente rinnoverà il suo contratto con la SSC Napoli. Il Borussia Dortmund è disposto ad offrire 35mln di euro più bonus per Arek Milik“.

Santini ha poi concluso: “Il presidente De Laurentiis considera la proposta del club tedesco bassa. Il Napoli vuole Andrea Belotti. Nella trattativa con il Torino potrebbe rientrare un nuovo acquisto della società azzurra, Andrea Petagna“.

Da parte del club tedesco, quindi, sarebbe arrivata un’offerta importante per l’attaccante napoletano che in azzurro è stato tartassato dagli infortuni. Considerando la difficile situazione rinnovo Aurelio De Laurentiis potrebbe cederlo anche ad una cifra inferiore per evitare di perderlo a parametro zero il prossimo anno.