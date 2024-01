Napoli, due azzurri rifiutano la Salernitana: Mazzocchi costerà 3 milioni

Il primo acquisto del Napoli per il mese di gennaio è Pasquale Mazzocchi, un napoletano che tornerà a casa, proveniente dalla Salernitana. L’accordo prevede un pagamento di circa 3 milioni di euro per il suo cartellino, dopo i rifiuti di Zanoli e Demme di cambiare squadra come parte della contropartita tecnica.

Il contratto di Mazzocchi

Il giocatore firmerà un contratto fino al 2027. Le visite mediche sono in programma di buon mattino a Roma presso Villa Stuart, e dopo la firma, si presenterà a Mazzarri e ai nuovi compagni. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Specifiche tecniche

Terzino destro molto duttile, che può essere schierato su entrambe le fasce del campo, grazie alla sua velocità Mazzocchi può giocare anche in posizione più avanzata, sulla linea dei centrocampisti. Ha iniziato a giocare come ala offensiva, per poi arretrare il proprio raggio d’azione nel corso degli anni.