Napoli, due big andranno via nel mercato estivo?

Conclusa una delle stagioni più deludenti dell’era De Laurentiis, il presidente partenopeo si appresta ad iniziare una rivoluzione della squadra, con Antonio Conte pronto a dettare le proprie regole per portare la squadra agli splendori di dodici mesi fa e puntare di nuovo alla vittoria del campionato italiano.

Molti dei calciatori attualmente in squadra, però, dovranno fare le valigie ed andare via per motivi diversi. Uno che sicuramente lascerà gli azzurri è Victor Osimhen. L’attaccante partenopeo ha un ingaggio non più sostenibile.

Anche lo stesso Aurelio De Laurentiis, lo scorso dicembre, sapeva che il rinnovo sarebbe servito alla permanenza di Osimhen di solo un ulteriore anno per poi rinviare la cessione nell’estate 2024 con il pagamento della clausola rescissoria.

ANCHE IL FUTURO DI GIOVANNI DI LORENZO E’ A RISCHIO CON L’ARRIVO DI ANTONIO CONTE?

Anche Giovanni Di Lorenzo potrebbe andare via. Con Conte, infatti, ci sarà un cambio di modulo e la permanenza del capitano non è più così certa.