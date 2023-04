Napoli, due bocciati in una grande stagione: non saranno riconfermati dalla dirigenza

In casa Napoli la dirigenza azzurra è già al lavoro per la prossima stagione. Il dirigente Cristiano Giuntoli è infatti impegnato nella ricerca di nuovi calciatori e nella conferma di quelli già presenti. Molti, infatti, sono i rinnovi in corso, alcuni dei quali, come quello di Kim, fondamentali per il futuro del club azzurro.

Intanto, per motivi diversi, in una stagione importante due sono i calciatori che non hanno convinto. Uno di questi è stato bocciato dall’allenatore Luciano Spalletti, l’altro, invece, dal presidente Aurelio De Laurentiis.

L’unico giocatore che il mister azzurro non ritiene all’altezza della rosa azzurra è infatti il centrocampista Diego Demme. Nonostante la sua esperienza e qualità, infatti, fino a questo momento sono state solo quattro le presenze del calciatore e zero le partite giocate dal primo minuto. Spalletti, infatti, non lo ritiene un calciatore in grado di sostituire Lobotka e per questo il suo addio è ormai scontato.

Il presidente Aurelio De Laurentiis, invece, non è soddisfatto di un altro centrocampista: Tanguy Ndombele. Il numero uno azzurro, infatti, si sarebbe aspettato ben altro da un calciatore del suo calibro per il quale è fissato un riscatto da 30 milioni di euro con ingaggio superiore al budget previsto dalla società. Spalletti lo considera un buon ricambio, non a caso le sue presenze sono comunque importanti. De Laurentiis, invece, non ha la minima intenzione di confermarlo per la prossima stagione.