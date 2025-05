Napoli, due calciatori hanno già chiuso la stagione. Gli ultimi aggiornamenti su Neres e Lobotka

Mancano tre partite alla fine del campionato di Serie A e il Napoli è primo a soli tre punti dall’Inter di Filippo Inzaghi. Basteranno due vittorie ed anche un pareggio per portare a casa il quarto Scudetto. L’allenatore Antonio Conte, però, vuole mantenere la calma e festeggiare solo quando c’è la matematica certezza.

Notizie non confortanti arrivano anche dall’infermeria. Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, infatti, Antonio Conte dovrà fare a meno fino al termine della stagione di due calciatori che sono stati fondamentali in questa fantastica annata: Alessandro Buongiorno e Juan Jesus.

NAPOLI E LA LOTTA PER LO SCUDETTO: ANTONIO CONTE DOVRA’ FARE A MENO DI BUONGIORNO E JUAN JESUS. LE CONDIZIONI DI LOBOTKA, ARRIVA UNA NOTIZIA POSITIVA PER IL MISTER

Anche Lobotka, nell’ultima partita, ha rimediato un’infortunio. Il recupero sarebbe previsto tra circa due settimane con la sua presenza a rischio per il Parma. Una notizia positiva, però, arriva per quanto riguarda Neres. Il calciatore sta recuperando e probabilmente sarà a disposizione per le ultime due partite.