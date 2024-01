Napoli, due cessione a gennaio: è fatta per l’addio di Zanoli, il prossimo sarà Ostigard

La SSC Napoli lavora non solo sul mercato in entrata, ma anche su quello in uscita. Il dirigente Mauro Meluso è infatti impegnato a sfoltire una rosa che, con i nuovi acquisti, rischia di diventare troppo lunga. Per questo saranno ceduti tutti quei calciatori che non avranno più spazio.

È fatta per il trasferimento alla Salernitana di Zanoli, con il terzino che va quindi in prestito fino al prossimo giugno. Il calciatore ha sempre espresso la sua volontà di giocare di più e l’arrivo di Mazzocchi ha aperto ad un suo addio.

Il prossimo che probabilmente farà le valigie per andare via dalla Campania è Leo Ostigard. Il motivo sembra essere lo stesso di Elmas e Zanoli, con il Napoli di Aurelio De Laurentiis che non vuole trattenere giocatori che vogliono chiedere forzatamente la titolarità all’interno del gruppo.

I DUBBI DI MAZZARRI SU OSTIGARD: “GIOCO AEREO? UN CONTO È L’ATTACCO, L’ALTRO LA DIFESA”

Durante la conferenza stampa pre-Salernitana, il mister azzurro ha parlato proprio di Osigard, con delle parole, fa sapere TuttoNapoli.net, che sanno di bocciatura: “Io non ho preconcetti verso nessuno, quando fai gli 11 e ne hai 16 pensi alle caratteristiche, all’avversario, se ho fatto giocare chi ha giocato è perché li reputavo più adatti, non migliori. Non dovrebbero esserci problemi, giocò con l’Inter e lasciai fuori Jesus, e non fece male”.

“Sul gioco aereo un conto è offensivo, un altro difensivo. Per un difensore è più importante non prenderli, si marca a zona, ma nella zona c’è sempre l’uomo e si marca. Un conto che salti e fai gol come un attaccante, ma sono due cose diverse per un difensore. Se l’uomo ti sfila dietro, prendi gol anche se sei forte di testa, non so se mi spiego”.