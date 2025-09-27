sabato, Settembre 27, 2025
Napoli, due cessioni estive lasciano il punto interrogativo nei loro nuovi tifosi

Le cessioni estive del Napoli hanno portato due volti noti del recente passato azzurro lontano dal Maradona: Giacomo Raspadori all’Atletico Madrid e Jesper Lindstrom al Wolfsburg. Entrambi avevano lasciato Napoli con la speranza di rilanciarsi, ma il loro avvio di stagione non è stato all’altezza delle aspettative, lasciando più dubbi che certezze.

Per Raspadori, l’approdo nella Liga rappresentava l’occasione per crescere sotto la guida di un allenatore come Simeone, in un campionato che valorizza intensità e disciplina tattica. Tuttavia, l’attaccante italiano fatica a ritagliarsi uno spazio da protagonista: poche presenze, spesso a partita in corso, e nessun vero exploit.

Il percorso di Lindstrom in Bundesliga non è molto diverso. Al Wolfsburg, l’esterno danese è stato accolto con entusiasmo dopo l’investimento importante per portarlo in Germania. Le aspettative erano altissime, alimentate anche dai video delle sue giocate che avevano conquistato il web, ma sul campo non è arrivata la risposta sperata.

Solo uno spezzone di gara e un impatto limitato hanno acceso le prime perplessità tra i tifosi tedeschi. In entrambe le situazioni, il nodo principale resta lo stesso: il talento c’è, ma non riesce a emergere.

