Napoli, due colpi in canna: Mathias Olivera e Kvaratskhelia, acquisti da 21 milioni di euro complessivi

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha intenzione di fare una vera e propria rivoluzione durante il prossimo mercato estivo, vendendo i calciatori che non rientrano più nel progetto tecnico.

Molti sono i nomi che diranno addio, a partire da Lorenzo Insigne. Oltre il capitano, anche altri calciatori sono ormai sicuri dell’addio, da Mertens a Ghoulam.

Il Napoli, però, deve anche sostituire questi calciatori. Per questo motivo, come rivelato dall’edizione de il Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis si è mosso in anticipo rispetto alla concorrenza ed è ad un passo dal perfezionare un doppio acquisto, uno per la difesa ed uno per l’attacco.

La dirigenza azzurra, infatti, avrebbe ormai chiuso non solo per Mathias Olivera, il quale dovrebbe arrivare a Napoli per una cifra di 11 milioni di euro, ma anche per Kvaratskhelia.

Quest’ultimo, come rivelato da SportItalia, dovrebbe essere a breve annunciato per una cifra vicina ai 10 milioni di euro.