Napoli, due giocatori e 20 milioni per arrivare a Belotti: ecco il piano

L’estate prossima sarà caldissima per il Napoli ed i suoi tifosi. Alle pendici del Vesuvio si prepara una mini rivoluzione, con una rifondazione quasi necessaria. Molto probabilmente ci saranno cessioni importanti, altrettanto probabile è che quest’ultime vengano rimpiazzate con ottimi acquisti.

I rumors più importanti in particolare riguardano il reparto offensivo azzurro. Qui infatti, oltre la conferma di Dries Mertens, potrebbe esserci un arrivo di grande spessore. Secondo quanto raccontato nella giornata di ieri nella trasmissione “Campania Sport“, in onda sull’emittente televisiva Canale 21, il Napoli sarebbe sempre più interessato ad Andrea Belotti del Torino. Ecco quale sarebbe il piano azzurro per arrivare all’attaccante granata.

“La voce che gira, molto diffusa, è quella di Andrea Petagna e Simone Verdi in Piemonte in cambio del centravanti della Nazionale Italiana. Per Verdi, Urbano Cairo dovrà corrispondere ad Aurelio De Laurentiis un obbligo di riscatto da 20 milioni a luglio. La rinuncia a questa cifra, più Petagna, che di milioni ne vale altre 20, e un potenziale ulteriore conguaglio: questa la proposta per arrivare al ‘Gallo’.”

“Il ticket d’attacco del Napoli, quindi, potrebbe essere formato da Mertens e Belotti come centravanti che si alternano. E’ un’ipotesi probabile. Da capire cosa ne sarà di Arkadiusz Milik, che non ha ancora rinnovato il suo contratto”.