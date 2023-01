Napoli, due ipotesi di scambio per Sirigu

I partenopei avrebbero in cantiere varie trattative per Sirigu. Il calciatore potrebbe tornare in Francia in uno scambio

Dopo tante trattative, alla fine Nikita Contini si è trasferito in Serie B alla Reggina. Il calciatore sembrava poter tornare al Napoli, ma invece si è trasferito in Calabria. Sulla questione si è esposto lui stesso.

“La trattativa é stata molto veloce, non ci ho pensato molto a venire qui, per me é un piacere lavorare in una piazza storica, con un grande gruppo e un grosso staff. Mi sono state riferite le ambizioni del progetto, la Reggina é un progetto a lungo termine, é stato uno stimolo maggiore venire qui a Reggio. Ho trovato un ambiente straordinario e anche il gruppo, questa deve essere la nostra forza. Non riesco a comprenderlo, però non é facile avere le proprie possibilità in una squadra come il Napoli. Ora spero di poter avere le mie possibilità qui alla Reggina”.

Intanto Sirigu…

A rimanere in azzurro è Salvatore Sirigu, che però sembra non abbia un futuro assicurato sotto il Vesuvio. Il giocatore, infatti, potrebbe presto salutare e trasferirsi in un’altra squadra di Serie A o clamorosamente fare ritorno in Ligue 1.

Sulla questione Gianluca Di Marzio ha detto: “Va avanti la trattativa tra Napoli e Fiorentina per lo scambio Salvatore Sirigu-Pierluigi Gollini. Va avanti anche un altro scambio perchè il Lorient ha proposto lo scambio Sirigu-Vito Mannone. Lo scambio più quotato resta quello tra Napoli e Fiorentina ma c’è anche questo che riguarda Sirigu e Mannone”.