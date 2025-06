Napoli, due mesi fa il portale TuttoJuve accostava McTominay all’Inter per 40 milioni di euro

Scott McTominay ha impressionato al Napoli dopo il suo trasferimento dal Manchester United per 30, 5 milioni di euro la scorsa estate. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione dell’Inter, interessata ad acquistarlo per la prossima stagione. L’Inter vede in McTominay un elemento ideale per il proprio stile di gioco e ritiene che possa avere un ruolo simile a quello che ricopre al Napoli

Il Napoli lo considera un giocatore fondamentale, e non è disposto a trattare il suo prezzo. Uno scippo che lascerebbe non pochi strascichi tra le due tifoserie. Il Napoli non vorrebbe privarsi del centrocampista scozzese, con l’Inter che però potrebbe addirittura offrire 40 milioni, facendo registrare una gustosa plusvalenza per i partenopei.

La notizia era arrivata qualche settimana fa dal portale TuttoJuve.com, dove si legge che “dal suo arrivo in Serie A Scott McTominay ha dimostrato molto. La sua versatilità gli ha permesso di adattarsi a diversi ruoli del centrocampo, cosa che ha attirato l’interesse dell’Inter”

Il Napoli, consapevole dell’importanza dello scozzese per la propria squadra, non renderà facile la sua partenza. La dirigenza partenopea considera McTominay un elemento fondamentale del proprio progetto e accetterebbe di trattare solo se l’offerta fosse sufficientemente convincente. Tuttavia, l’interesse dell’Inter è forte e tutto lascia pensare che nei prossimi mesi si cercherà di portare a termine l’operazione”.