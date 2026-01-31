Napoli, due notizie positive (ed una negativa) dopo la vittoria contro la Fiorentina

Dopo la vittoria del Napoli contro la Fiorentina, il bilancio emotivo è inevitabilmente doppio: da una parte il sorriso per tre punti fondamentali, dall’altra la preoccupazione per un’assenza che rischia di pesare come un macigno. Una serata, insomma, che racconta perfettamente la stagione azzurra: fatta di difficoltà, ma anche di resilienza e speranza. La notizia negativa, purtroppo, è chiara e dolorosa. Giovanni Di Lorenzo si è infortunato e resterà fermo per diverso tempo. Per il Napoli non è una semplice assenza: è il capitano, un riferimento tecnico e caratteriale, uno di quei giocatori che tengono insieme la squadra.

Ma la serata non porta con sé solo ombre. Anzi, le buone notizie sono due e sono pesanti. La prima è forse la più importante: questo Napoli, nonostante infortuni e calendario fitto, è ancora vivo. La squadra lotta, soffre, ma non molla. La vittoria contro la Fiorentina non è solo un risultato, è un segnale forte: il gruppo crede ancora nei propri mezzi e non ha alcuna intenzione di arrendersi.

La seconda notizia positiva guarda al futuro prossimo ed è quella che accende più entusiasmo. L’infermeria sta iniziando lentamente a svuotarsi. Lukaku, ormai recuperato, è pronto a dare nuovamente peso e gol all’attacco. Sono sulla via del rientro anche Rrahmani, Mazzocchi e Anguissa, pedine fondamentali per equilibrio ed intensità.

E non è finita: tra una decina di giorni sono attesi anche Savic e Gilmour, che offriranno nuove soluzioni e maggiore profondità alla rosa. Il Napoli perde un capitano, ma ritrova fiducia e prospettive. In una stagione complicata, questa potrebbe essere la notizia migliore.