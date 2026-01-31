domenica, Febbraio 1, 2026
Calcio

Napoli, due notizie positive (ed una negativa) dopo la vittoria contro la Fiorentina

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
Dopo la vittoria del Napoli contro la Fiorentina, il bilancio emotivo è inevitabilmente doppio: da una parte il sorriso per tre punti fondamentali, dall’altra la preoccupazione per un’assenza che rischia di pesare come un macigno. Una serata, insomma, che racconta perfettamente la stagione azzurra: fatta di difficoltà, ma anche di resilienza e speranza. La notizia negativa, purtroppo, è chiara e dolorosa. Giovanni Di Lorenzo si è infortunato e resterà fermo per diverso tempo. Per il Napoli non è una semplice assenza: è il capitano, un riferimento tecnico e caratteriale, uno di quei giocatori che tengono insieme la squadra.

Ma la serata non porta con sé solo ombre. Anzi, le buone notizie sono due e sono pesanti. La prima è forse la più importante: questo Napoli, nonostante infortuni e calendario fitto, è ancora vivo. La squadra lotta, soffre, ma non molla. La vittoria contro la Fiorentina non è solo un risultato, è un segnale forte: il gruppo crede ancora nei propri mezzi e non ha alcuna intenzione di arrendersi.

La seconda notizia positiva guarda al futuro prossimo ed è quella che accende più entusiasmo. L’infermeria sta iniziando lentamente a svuotarsi. Lukaku, ormai recuperato, è pronto a dare nuovamente peso e gol all’attacco. Sono sulla via del rientro anche Rrahmani, Mazzocchi e Anguissa, pedine fondamentali per equilibrio ed intensità.

E non è finita: tra una decina di giorni sono attesi anche Savic e Gilmour, che offriranno nuove soluzioni e maggiore profondità alla rosa. Il Napoli perde un capitano, ma ritrova fiducia e prospettive. In una stagione complicata, questa potrebbe essere la notizia migliore.

