Napoli, due pilastri della squadra stanno per firmare un nuovo contratto

Antonio Conte può esultare, visto che sono pronti due accordi di rinnovo. Infatti, Frank Zambo Anguissa e Amir Rrahmani rinnoveranno con il Napoli e si legheranno ai partenopei almeno per altri 2-3 anni

Dopo tante indiscrezioni, tra possibili addii e permanenze confermate, sembrerebbe che Anguissa e Rrahmani rinnoveranno i propri contratti con il Napoli. I due calciatori sono stati convinti l’estate scorsa alla permanenza da Aurelio De Laurentiis, che li ha invogliati con un alzare l’asticella, sia sotto il punto di vista economico che su quello degli obiettivi.

Quest’anno il Napoli vuole nuovamente conquistare lo scudetto, con un tentativo di assalto alle fasi più avanzate della Champions League che verrà sicuramente fatto. L’obiettivo minimo sono i quarti di finale poi, chissà, se si riuscisse ad arrivare più avanti sarebbe tutto grasso che cola.

Manca dunque solo l’annuncio ma i contratti di Anguissa e Rrahmani verranno rinnovati almeno per altre 2-3 stagioni, comprese eventuali opzioni di rinnovo automatico in favore della società. Un classico dei partenopei, che potranno dunque godere dei due giocatori almeno fino al 2028 o al 2029, stando alle ultime indiscrezioni. Un colpo che sicuramente farà contento Antonio Conte, che ha spinto fortemente per la conferma dei suoi due pilastri.