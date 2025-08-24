Napoli, Dusan Vlahović se salta Hojlund: ADL pronto ad un investimento monstre da 80 milioni di euro

Il calciomercato del Napoli entra nel vivo, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. L’infortunio di Romelu Lukaku ha costretto la società azzurra a muoversi con decisione per trovare un sostituto all’altezza, in grado di garantire subito gol e affidabilità, ma anche di rappresentare un investimento per il futuro. La prima scelta resta Rasmus Højlund, attaccante del Manchester United che piace da tempo al club di Aurelio De Laurentiis.

La trattativa non è semplice, ma i contatti proseguono e il danese viene considerato l’elemento ideale per inserirsi nel progetto tecnico di Antonio Conte. Tuttavia, il Napoli non intende farsi trovare impreparato qualora la pista Højlund dovesse complicarsi. In questo senso, si fa strada con sempre maggiore forza il nome di Dušan Vlahović.

La Juventus è pronta a cedere il centravanti serbo per una cifra attorno ai 35 milioni di euro, mentre il giocatore chiede un contratto quinquennale da 6 milioni di euro netti a stagione, oltre a un bonus alla firma da 15 milioni di euro. Complessivamente, su un orizzonte di cinque anni, l’operazione arriverebbe a toccare quota 80 milioni di euro, una cifra che testimonia quanto l’acquisto del serbo rappresenterebbe un investimento di altissimo livello.

Un’operazione onerosa, certo, ma che rappresenterebbe un colpo di grande impatto sia sul piano tecnico sia su quello anagrafico. A soli 25 anni, Vlahović ha ancora margini di crescita importanti e potrebbe garantire al Napoli un presente di assoluto livello e un futuro da protagonista. La società partenopea valuta con attenzione: molto dipenderà dall’evoluzione del dossier Højlund, ma la candidatura del serbo è ormai concreta e destinata a restare sul tavolo fino agli ultimi giorni di mercato.