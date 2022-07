Napoli, Dybala il sogno: ADL arriva ad offrire 6 milioni. Cessioni, è fatta per l’addio di un difensore

La dirigenza del Napoli è impegnata nel costruire la squadra per la prossima stagione. Al momento sono già due gli acquisti messi a segno da parte del club azzurro con Aurelio De Laurentiis che punta a rinforzare la squadra per puntare alla qualificazione alla prossima Champions League.

Secondo le ultime indiscrezioni, intanto, il Napoli si sarebbe interessato ad un calciatore a parametro zero, l’ex attaccante della Juventus, Paulo Dybala. Nel suo editoriale su NapoliMagazine.com, Emanuele Cammaroto ha rivelato le cifre della prima offerta della società partenopea all’attaccante argentino.

“I numeri: l’entourage Dybala chiede 6 milioni più 1,5 di bonus. Il Napoli proporrebbe al momento una base fissa di 4,5 più una serie di bonus che potrebbero consentire al giocatore di arrivare a guadagnarne quasi 6. E’ solo una prima proposta. Distanze significative, non incolmabili però se dovesse esserci una reale volontà di prendere il giocatore“.

Oltre che per il mercato in entrata, la società azzurra è impegnata anche sul fronte cessioni, con alcuni calciatori che ormai possono considerarsi fuori dai progetti societari e del mister Luciano Spalletti.

In particolare, come rivelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, è fatta per il trasferimento a titolo definitivo all’Empoli di Sebastiano Luperto. Quest’ultimo si trasferirà nella sua nuova squadra per una cifra di 2.5 milioni di euro.