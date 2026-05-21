Le prossime ore saranno decisive per il futuro di Antonio Conte, ma al momento nessuna decisione definitiva è stata ancora ufficializzata. Gli esperti di mercato concordano sul fatto che il tecnico sembri ormai orientato verso l’addio al Napoli, anche se da parte del club e dell’allenatore continua a regnare il massimo silenzio. Una situazione che tiene ancora aperto uno spiraglio per un possibile clamoroso colpo di scena.

Non sarebbe la prima volta che il destino di Conte cambia improvvisamente. Già la scorsa estate, infatti, in molti davano per certo il suo approdo alla Juventus dopo settimane di indiscrezioni e contatti. Alla fine, però, il tecnico decise di restare a Napoli, sorprendendo tifosi e addetti ai lavori. Proprio questo precedente alimenta ancora oggi una piccola speranza tra i sostenitori azzurri.

Il presidente Aurelio De Laurentiis continua a lavorare sotto traccia, mentre il club evita qualsiasi comunicazione ufficiale prima della sfida contro l’Udinese in programma domenica. Tutto lascia pensare che il confronto finale tra società e allenatore arriverà soltanto dopo l’ultima gara, quando verranno valutati programmi, ambizioni e prospettive future del progetto Napoli.

Fino a lunedì 25 maggio, quindi, non è previsto alcun annuncio ufficiale. Solo all’inizio della prossima settimana potrebbe arrivare la decisione definitiva sul futuro di Antonio Conte. Nel frattempo, il popolo azzurro resta sospeso tra la paura di perdere il proprio allenatore e la speranza di assistere all’ennesimo ribaltone inatteso.