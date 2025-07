Napoli e Atalanta alla ricerca di un attaccante: si contendono una promessa della Serie A

Sia Napoli che Atalanta si stanno contendendo uno degli attaccanti che maggiormente di è messo in luce la scorsa stagione. Stiamo parlando di Lorenzo Lucca, attaccante classe 2000 dell’Udinese. Il Napoli, che segue il giocatore da oltre un anno, sembrava in vantaggio, ma ora deve fare i conti con una concorrenza agguerrita. Il presidente De Laurentiis si era mosso per tempo, spingendosi fino a offrire 35 milioni di euro. Con il calciatore, i partenopei avrebbero già trovato un’intesa quinquennale.

Tuttavia, la trattativa si è complicata. L’Udinese, infatti, non sembra intenzionata a scendere sotto la richiesta di 40 milioni. Nel frattempo si sono inserite altre due squadre italiane di primo piano: il Milan e l’Atalanta. I rossoneri lo seguono con attenzione, ma l’eventuale arrivo di Lucca dipenderebbe da come evolveranno altre trattative offensive. Diverso il discorso per l’Atalanta, che ha appena ceduto Mateo Retegui all’Al Qadsiah e ha quindi urgenza di trovare un nuovo centravanti titolare.

La Dea, a differenza del Napoli, sembrerebbe avere la disponibilità economica per soddisfare le richieste dell’Udinese senza esitazioni. Per Lucca si tratta di una grande opportunità: a 24 anni potrebbe fare il salto definitivo in una squadra da competizioni europee. Nelle ultime settimane si era fatta avanti anche l’Atletico Madrid, ma l’attaccante pare destinato a restare in Italia. Per lui si prospetta una scelta difficile ma stimolante.

Il suo percorso non è stato lineare: partito giovane per l’Olanda con l’Ajax, Lucca è poi tornato in patria, ritrovando spazio e fiducia a Udine. La stagione appena conclusa, la prima con più di dieci reti in Serie A, lo ha consacrato come una delle rivelazioni del campionato. Una crescita costante che oggi lo pone al centro del mercato, con il profilo giusto per club ambiziosi.

A confronto con altri nomi sul mercato, come Darwin Núñez del Liverpool, Lucca rappresenta un’opzione meno costosa ma potenzialmente molto efficace. Núñez ha vissuto un’annata complicata nonostante le 40 reti totali in tre anni, e il suo prezzo d’acquisto (100 milioni dal Benfica) continua a pesare. Lucca, un anno più giovane, ha dimostrato di poter esplodere in Serie A e ora attende solo la chiamata giusta per compiere il grande salto.