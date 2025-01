Napoli e Berardi: un sogno complicato per gennaio

Domenico Berardi torna al centro delle indiscrezioni di mercato legate al Napoli. L’attaccante del Sassuolo è da tempo oggetto di interesse da parte del club partenopeo e, in passato, anche della Juventus. Tuttavia, il trasferimento è sempre rimasto solo un’ipotesi affascinante per gli appassionati.

Torna la pista Berardi per il dopo-Kvara

Con l’avvicinarsi della chiusura del mercato di gennaio, il Napoli sembra intenzionato a rinforzare il reparto offensivo dopo l’addio di Khvicha Kvaratskhelia, passato al PSG. Secondo il procuratore Enrico Fedele, Berardi potrebbe essere un profilo interessante per esperienza e ruolo, anche se la sua collocazione naturale a destra potrebbe non essere ideale per le esigenze del Napoli.

Fedele ha inoltre sottolineato come il club debba puntare su giocatori pronti, piuttosto che rischiare con giovani da adattare, citando come esempio Alejandro Garnacho del Manchester United.

Il Sassuolo non cambia idea

Nonostante le voci, il Sassuolo sembra irremovibile. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il club emiliano non intende privarsi dei suoi giocatori chiave durante la stagione. Berardi, insieme ad altri elementi fondamentali come Kristian Thorstvedt, Armand Laurienté e Josh Doig, è considerato incedibile.

L’arrivo di Laurs Skjellerup, nuovo rinforzo neroverde, sottolinea la volontà del Sassuolo di rafforzare la rosa piuttosto che smantellarla. La dirigenza del club ha ribadito l’intenzione di mantenere intatto il gruppo, ritenendo essenziale conservare stabilità in un momento cruciale della stagione. Per il Napoli, dunque, il sogno Berardi sembra destinato a rimanere tale, almeno fino alla prossima finestra di mercato.