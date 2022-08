Napoli e Borussia Dortmund in corsa per Simeone

Il Napoli per il post Petagna ha puntato gli occhi su sull’argentino Giovanni Simeone dell’Hellas Verona.

Nelle scorse settimane sembrava molto vicino l’arrivo di Simeone in azzurro. L’argentino, infatti, è pronto al trasferimento in prestito con diritto di riscatto per una cifra compresa tra i 16 e i 17 milioni di euro.

L’arrivo dell’attaccante argentino è stato molto condizionato dalla partenza di Petagna al Monza per circa 15 milioni di euro.

Dalle ultime indiscrezioni, però, sembra che il club azzurro non sia l’unico ad essere interessato all’argentino. Stando, infatti, a quanto riportato dal quotidiano sportivo Marca, sembra che anche il Borussia Dortmund abbia puntato Simeone come sostituto di Sebastien Haller, attualmente impegnato nelle cure per il tumore ai testicoli dal quale è stato colpito.