Napoli, è deceduto “Angelo ‘o biondo”: un brutto male la causa della morte

Napoli piange un suo grande tifoso. Nella giornata di oggi è venuto a mancare una figura storica della storia della SSC Napoli, Angelo ‘o Biondo, ultras del Napoli e membro del club “Milano azzurra 1984“.

Nonostante la sua vita si sia svolta lontano dalla città partenopea, Salvatore ha sempre sostenuto i colori azzurri e la sua squadra, diventando un punto di riferimento del tifo partenopeo in Italia.

Secondo le indiscrezioni, la causa della morte di Salvatore sarebbe un brutto male contro il quale ha lottato come un leone fino alla fine. Nativo del Vomero, si era trasferito a Milano in età adolescenziale ed ha sempre sostenuto la sua fede sportiva seguendo le partite del Napoli, sia in casa che in trasferta.

Tra i tifosi delle Curve dello Stadio Maradona era conosciuto anche come ‘lo zio delle Curve‘. Il brutto male, purtroppo, non gli ha permesso di assistere alle ultime uscite stagionali della squadra, ma Salvatore sicuramente è andato via felice vedendo un Napoli in cima alla classifica di Serie A.