Napoli, definito il settimo acquisto estivo. Schira annuncia: “Le cifre dell’operazione in chiusura”

Il Napoli si prepara a chiudere un nuovo colpo in entrata: il club partenopeo ha trovato un accordo con il Girona per l’acquisto del giovane terzino sinistro Miguel Gutierrez. La cifra pattuita per il trasferimento si aggira intorno ai 20 milioni di euro, segnale evidente della forte volontà degli azzurri di puntare su un profilo di qualità e prospettiva.

Il classe 2001, cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, è reduce da una stagione da protagonista con la maglia del Girona in Liga. Prestazioni che non sono passate inosservate alla dirigenza del Napoli, desiderosa di rinforzare la corsia mancina con un calciatore giovane, tecnico e di spinta. Nicolò Schira svela i dettagli: “Miguel Gutierrez è a un passo dal Napoli dal Girona per 20 milioni di euro. Contratto fino al 2030 (2,3 milioni di euro all’anno)”. Tra costo del cartellino ed ingaggio per 5 anni, quindi, il Napoli ha chiuso un investimento quinquennale da 31.5 milioni di euro.

Gutierrez, una volta completate le ultime formalità, è pronto a firmare un contratto quinquennale con la società di Aurelio De Laurentiis. Un investimento importante che si inserisce nella strategia del nuovo corso targato Antonio Conte, il quale ha espresso apprezzamento per il profilo del giocatore.

Con questo acquisto, il Napoli conferma la sua intenzione di rinnovare profondamente la rosa per affrontare al meglio la prossima stagione, puntando su talenti emergenti che possano garantire qualità, corsa e affidabilità. L’operazione è ormai ai dettagli e l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare nei prossimi giorni.