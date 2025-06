Napoli, è fatta anche per il terzo acquisto estivo: in arrivo Musah del Milan, le cifre del trasferimento

La SSC Napoli, in questi primi giorni di giugno, è letteralmente scatenato, con il dirigente Giovanni Manna che ha già ufficializzato gli acquisti di Luca Marianucci e Kevin De Bruyne. Il club azzurro, però, non vuole fermarsi e per questo ha già definito il prossimo acquisto: Musah dal Milan.

La trattativa è ormai definita e il calciatore si trasferirà in azzurro nei prossimi giorni per una cifra tra i 20 e 22 milioni di euro. Il Napoli ha deciso di puntare su di lui dopo richiesta di Antonio Conte, il quale punta forte sul centrocampista.

NAPOLI, PER L’ATTACCO E’ FORTE IL NOME DI NUSA: L’ATTACCANTE NORVEGESE E’ UNA DELLE PRIME SCELTE DELLA DIRIGENZA PARTENOPEA PER RINFORZARE IL REPARTO OFFENSIVO

Il Napoli continua a muoversi con attenzione sul mercato estivo, in particolare per quanto riguarda il reparto offensivo. Tra i nomi che stuzzicano l’interesse della dirigenza partenopea c’è Antonio Nusa, giovane talento norvegese in forza al Lipsia. L’esterno offensivo classe 2003 si è messo in luce anche a livello internazionale, brillando recentemente nella sfida tra la Norvegia e l’Italia. Le sue qualità tecniche e la capacità di saltare l’uomo lo rendono un profilo interessante per il futuro del club azzurro.

Il direttore sportivo Giovanni Manna sta valutando attentamente il profilo di Nusa, che già a gennaio era stato sondato dal Napoli. Tuttavia, da allora la valutazione del calciatore è cresciuta: oggi il suo cartellino si aggira intorno ai 30 milioni di euro. La dirigenza azzurra si trova quindi di fronte a un bivio: affondare il colpo su un talento promettente o aspettare di capire se ci siano alternative più esperte e pronte per garantire un impatto immediato.