giovedì, Settembre 25, 2025
Napoli, dal possibile addio alla firma del nuovo contratto: il rinnovo di Anguissa è come un nuovo acquisto

Moreno Zannone
0
ADL
Aurelio De Laurentiis, foto di flickr.com

Nicolò Schira, noto giornalista ed esperto di mercato, ha lanciato un aggiornamento importante sul futuro di Frank Anguissa. Il centrocampista camerunese sarebbe infatti vicino a un’intesa definitiva con il Napoli per il rinnovo del suo contratto. Per la SSC Napoli, considerato che era a rischio addio in estate, può considerarsi un nuovo acquisto.

Secondo quanto riportato, le parti hanno già trovato la base dell’accordo: un prolungamento fino al 2028, con la possibilità di estensione automatica al 2029. Una mossa che conferma quanto il club partenopeo consideri Anguissa un pilastro imprescindibile della squadra.

Oltre alla durata, il nuovo contratto prevede anche un ritocco dell’ingaggio: il giocatore dovrebbe arrivare a percepire circa 4 milioni di euro netti all’anno. Un riconoscimento del suo valore e dell’impatto determinante avuto in maglia azzurra.

Questo il messaggio dell’esperto di mercato, Nicolo Schira, su X: “Frank Anguissa è a un passo dal prolungare il suo contratto con il Napoli. Pronto un nuovo accordo fino al 2028 + l’opzione per il 2029 con un aumento di stipendio di circa € 4 milioni all’anno”.

