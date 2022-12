Napoli, è fatta: arrivano due nuovi calciatori. ADL lavora ad un riscatto da 18 milioni di euro

Il calciomercato invernale sta per partire ufficialmente. La SSC Napoli è sicuramente una delle società più attive sul mercato, con la dirigenza azzurra già al lavoro per costruire la squadra per la prossima stagione.

Secondo quanto rivelato da SKY, è fatta per il trasferimento di Bartosz Bereszyński e Nikita Contini al Napoli, i quali saranno ufficiali non appena aprirà il mercato nei primi giorni di gennaio.

La proprietà azzurra, inoltre, è al lavoro anche per il mercato più importante, quello dell’estate 2023. L’obiettivo è concludere la rivoluzione avviata la scorsa estate e rendere la squadra ancora più forte e competitiva.

Intanto, Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli si sarebbero convinti di riscattare un calciatore attualmente in prestito, Ndombele. Sul centrocampista azzurro è infatti presente un diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro, una cifra sul quale il club azzurro ha chiesto uno sconto al Tottenham.

L’obiettivo è portare l’offerta intorno ai 18 milioni di euro, una cifra considerata congrua considerando che il calciatore è in crescita ma non ancora ai livelli di un tempo. In ogni caso la società avrà sei mesi per convincere il Tottenham, ma Giuntoli vuole cercare di chiudere il prima possibile.