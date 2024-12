Napoli, è fatta per Alessio Zerbin al Venezia: fumata bianca in arrivo a breve

In casa Napoli si guarda non solo al mercato in entrata ma anche quello in uscita. Diversi, infatti, sono i calciatori che lasceranno il club partenopeo già a gennaio, molti dei quali in prestito per ottenere un maggiore minutaggio. Tra questi vi sono Rafa Marin, Mario Rui, Cyril Ngonge, Leonardo Spinazzola, Giacomo Raspadori, Elia Caprile, Michael Folorunsho e Alessio Zerbin.

Alcuni di questi sono in una situazione davvero precaria, con il minutaggio che risulta sempre più basso. Tra questi sicuramente Rafa Marin, Elia Caprile ed Alessio Zerbin, i quali non sono mai stati presi in considerazione per una maglia da titolare. Solo il portiere è riuscito ad avere un maggiore minutaggio per l’infortunio di Meret.

E’ FATTA PER IL TRASFERIMENTO IN PRESTITO DI ALESSIO ZERBIN AL VENEZIA: DETTAGLI ANCORA DA DEFINIRE MA FUMATA BIANCA NELLE PROSSIME ORE.

Come rivelato dall’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, è fatta per il trasferimento al Venezia di Alessio Zerbin al Venezia, il quale, nelle prossime ore, andrà in prestito semestrale. Zerbin è stata una richiesta dell’allenatore Di Francesco, un suo grande pupillo. Nei prossimi giorni, quindi, il calciatore azzurro inizierà l’ennesimo trasloco da Napoli per trasferirsi al Nord Italia.